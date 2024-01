La Notte bianca dei Bambini a Montalbano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

FASANO – Continua l'ampio e variegato programma delle iniziative natalizie organizzate e patrocinate dal Comune.

Dopo il successo dell'edizione tenuta a Fasano, l'amministrazione comunale ha voluto continuare a patrocinare il progetto 'Notte bianca dei Bambini' portandolo anche a Montalbano.

L'appuntamento dedicato ai più piccoli si terrà in piazza della Libertà e in via Calatafimi, domani, domenica 7 gennaio a partire dalle 18:00.

Le strade si trasformeranno in un regno incantato grazie a simpatiche mascotte, clown e giocolieri, bolle giganti, spettacoli di magia e tanto divertimento per i bambini di tutte le fasce di età grazie all’evento curato da “Lab Communications eventi” di Concetta Renna, in accordo con l’amministrazione comunale.

«Con questo colorato e divertente appuntamento a Montalbano – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli - si chiude il ciclo di eventi dedicati alle famiglie per queste feste. Moltissimi bambini con i loro genitori e i loro nonni hanno partecipato sia agli eventi di piazza, sia agli eventi organizzati presso il cinena o il teatro e questo ci rende davvero soddisfatti e motivati a fare sempre meglio. Approfitto di questo spazio per augurare a tutti voi e ai piccoli in particolare un sereno 2024 e che i loro sogni e desideri possano divenire concreta realtà».