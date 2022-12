“La notte dei peluche”: iniziativa della biblioteca insieme alle scuole

MESAGNE - Per il riconoscimento di “città che legge” ricevuto dal ministero della Cultura in favore di Mesagne, anche i peluche, circondati da volumi coloratissimi, saranno chiamati a fare la loro parte per invogliare i lettori del futuro ad apprezzare la magica avventura che si riserva chi sfoglia pagine profumate piene di paroline e immagini che aiutano i pensieri e la creatività. A loro, ai lettori di domani, è dedicata l’iniziativa ‘La notte dei peluche’, una proposta della Biblioteca Comunale ‘Ugo Granafei’ alla quale hanno aderito le Scuole dell’infanzia del I Circolo Didattico ‘Giosuè Carducci’ e del II Circolo ‘Giovanni XXIII’. Ideato nell’ambito delle Giornate internazionali dei diritti delle bambine e dei bambini 2022, il progetto celebra il diritto alla lettura, prendendo spunto da una tradizione che dal 2000 si svolge nelle biblioteche del Giappone con l’obiettivo di interessarli attraverso il coinvolgimento dei loro ‘amici del cuore’.

Il riconoscimento “Città che legge”, è un onore ma anche un bell’impegno da promuovere con idee sempre nuove e accattivanti, per far scoprire soprattutto ai più piccoli il piacere di leggere”, annuncia il sindaco Antonio Matarrelli.

“I bambini, accompagnati dalle proprie insegnanti, affideranno alla sala lettura allestita all’interno della Casa di vetro del Parco Potì il proprio compagno di giochi preferito munito di “carta d’identità. L’idea è di innescare un meccanismo che diverta i bambini, creando un collegamento anche concettuale tra i luoghi e le situazioni”, spiega il consulente alle Politiche culturali e scolastiche Marco Calò. Ad attendere alunni e insegnanti ci saranno Sabrina Lupo, referente per la Biblioteca, e i volontari del progetto ‘Agora 2.0’ selezionati per lo svolgimento del Servizio Civile Universale. A loro spetterà il compito di documentare tramite foto le ‘attività’ festose e di lettura svolte durante la notte dagli insoliti ospiti. Le immagini saranno poi consegnate ai rispettivi proprietari nei giorni successivi. L'iniziativa prevede che, al momento della riconsegna dei pupazzetti, la Biblioteca consegni ai bambini un libro scelto per loro. L’iniziativa, a cura della direttrice della Biblioteca di Mesagne Alessia Galiano, è stata promossa nelle Scuole in collaborazione con l’APS “Opera Prima”.

Orari di apertura della Sala Lettura del “Parco Potì”

Al fine di offrire la migliore organizzazione al programma “La notte dei peluche”, gli orari della sala lettura “Casa di vetro” al Parco Poti subiranno delle variazioni, si riportano di seguito gli orari di apertura:

• Martedì 6 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.30 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00

• Venerdì 9 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.30

• Martedì 13 dicembre aperto pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

• Giovedì 15 dicembre mattina aperto pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il servizio Biblioteca nel corso delle settimane sopra indicate rimarrà contattabile tramite e-mail all'indirizzo: biblioteca@comune.mesagne.br.it ed ai numeri di telefono 0831.732.287/288.

Contando sulla disponibilità delle Scuole e sulla collaborazione dell'Ufficio Pubblica Istruzione, che ha provveduto ad assicurare il servizio scuolabus, la Biblioteca ha in programma di replicare anche per l'anno prossimo l'iniziativa, stavolta con i bambini più grandi, e sempre con l’obiettivo di promuovere la lettura come buona pratica da coltivare sin dalla prima infanzia.