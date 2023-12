La piazza di Natale a Ceglie

CEGLIE MESSAPICA – Anche il prossimo 22 e 23 dicembre dalle 17,30 in piazza Plebiscito, si ripeterà la magia del Natale con la casetta di Babbo Natale, curata da Simonetta Giovine, con animazione e giochi per bambini e famiglie a cura di Idea Show. Giochi in legno con AnimArte.

Diverse le attività in programma: Arrivo di Babbo Natale che riceverà le letterine natalizie dei bambini, spettacolo di "Silvano Show" (trampoliere), spettacolo di Gloria la trucca bimbi, spettacolo di Jest' Ogon il Mangiafuoco, spettacoli di giocolieri, il tutto a cura di Idea Show. Per l'occasione la piazza sarà allestita con ghirlande natalizie, luci e musiche natalizie accompagneranno Babbo Natale al suo trono pronto a ricevere le letterine. Spazio anche a Giochi in Legno per bambini e ragazzi a cura di AnimArte.