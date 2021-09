La storia di Forte a Mare, visite guidate

BRINDISI - Nell’ambito del programma di settembre “Abbracci Culturali”, la Associazione Le Colonne propone una visita guidata a più voci dal titolo “Le Storie del Forte: tra battaglie e conquiste” che si terrà sabato 18, alle ore 17. Quattro guide turistiche racconteranno gli scontri di cui il Forte è stato testimone, permettendo ai visitatori di conoscere aneddoti interessanti e poco conosciuti, col supporto di letture e immagini esplicative.

Nella giornata di domenica 19, alle ore 11, si terrà invece un viaggio alla scoperta dei Castelli di Puglia. La passeggiata tematica sarà incentrata sulle differenze e analogie tra i castelli più importanti della regione pugliese. Oltre alla visita al Castello Alfonsino, ampio spazio sarà dedicato al Castello Carlo V di Lecce, al Castello di Otranto, di Taranto, di Carovigno e al Castel del Monte. Queste iniziative rientrano nel progetto “Conoscenza, educazione e fidelizzazione alla bellezza: un percorso per la valorizzazione del Castello Alfonsino” a cura dell'Aps Le Colonne, in collaborazione con il Segretariato regionale del Mic per la Puglia e con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

Info e prenotazione obbligatoria al numero: 3792653244 oppure via email: segreterialecolonne@gmail.com