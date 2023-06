La storia di Raimondo Orsini del Balzo in un romanzo storico: presentazione a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - “Ramondo lo scudiero” è il titolo del romanzo storico dell'avvocato Antonio Chirico che sarà presentato sabato 17 giugno alle 19,30 presso la sede dell’associazione culturale “Proposte” di San Pietro Vernotico in via Stazione, 20. Nel corso della presentazione si alterneranno intermezzi musicali a cura della clavicembalista Annamaria Mazzotta con una performance musicale dell’Ensemble di musica medievale “Laus Nova”. Dialogherà con l’autore l’editrice Pompea Vergaro, presidente de "L’Officina dele Parole", le letture saranno a cura dell’attrice Annamaria Colomba mentre i saluti sono affidati a Monia Politi, presidente dell’associazione Proposte. La stessa illustrerà caratteristiche e prodotti della cucina medievale. L’ingresso è gratuito

Sinossi

Siamo nel Regno di Napoli, a cavallo tra il 1300 e il 1400. Ramondello è il figlio cadetto del conte Orsini. Suo padre ha previsto per lui la carriera ecclesiastica, ma il ragazzo è innamorato perso di una fanciulla destinata a diventare contessa e non si arrende a un destino che non vuole. Trova una sponda amica in Ramondo del Balzo, fratello di sua nonna. Il pro-zio, che non ha avuto figli, gli risolve tutti i problemi designandolo suo successore. Unica condizione per ereditare le sue fortune è che Ramondello aggiunga al proprio cognome anche quello del suo benefattore. Ma le cose non vanno secondo i piani e il ragazzo si ritrova costretto a partire come scudiero per le crociate del Nord, senza nemmeno un ultimo saluto alla sua amata. Liberamente ispirata alla vita di Raimondello Orsini del Balzo, è una storia di amori, amicizie, tradimenti, conflitti familiari e battaglie avventurose. C’è spazio anche per delle incursioni nel mondo della cavalleria teutonica e nei misteri del Santo Graal. Il tutto, sullo sfondo storico della disputa tra due re pretendenti al trono di Napoli e dello scisma d’Occidente, con una Chiesa cattolica retta contemporaneamente da due papi in conflitto tra loro. Una storia antica ma con molte curiose analogie con la contemporaneità.