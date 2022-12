“Viaggi con la speranza”: se ne parla a San Vito con Gianluca Budano, Al Bano e Filippo Anelli

Orario non disponibile

Quando Dal 07/12/2022 al 07/12/2022 solo domani Orario non disponibile

Curato a quattro mani da Cristiano Caltabiano e Gianluca Budano, sul finire dello scorso anno è stato pubblicato il libro “Viaggi con la speranza – Storie di famiglie colpite dalla malattia di un figlio” (edizioni Meltemi), un vero e proprio rapporto sulla migrazione sanitaria in Italia.

Nel volume non c’è solo l’aspetto statistico e quello relativo al costo sociale delle migrazioni sanitarie ma – attraverso alcune testimonianze dirette – il vissuto di quei genitori costretti ad abbandonare la propria casa, il resto del nucleo famigliare, il proprio lavoro. Autentici drammi che quelle statistiche – ovviamente - non tengono in considerazione ma che devono spingere chi di dovere ad affrontare con decisione la delicata questione.

Di questo libro, di queste storie e dei possibili interventi si parlerà mercoledì 7 dicembre, alle ore 18:30, presso il Tex (il teatro dell’ExFadda, ingresso via Mare), grazie all’iniziativa assunta dalla Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni. A farlo sarà uno dei due curatori, Gianluca Budano, Welfare Manager pubblico e giornalista, dirigente delle Acli. Dialogheranno con lui il cantante Al Bano Carrisi, da sempre molto attento a queste tematiche sociali, e il presidente nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dott. Filippo Anelli. A fare gli onori di casa e a porgere il saluto della città, il sindaco prof.ssa Silvana Errico. A moderare l’incontro il giornalista Raffaele Romano