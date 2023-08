Lucia Tilde Ingrosso alla rassegna "Lei non sa chi sono io"

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Lunedì 7 agosto alle 19 a Castello Imperiali nuovo appuntamento con la rassegna “Lei non sa chi sono io – Storie e autori al Castello” con protagonista Lucia Tilde Ingrosso che dialogherà nel corso della serata con Maria Angelotti.

Al centro dell’incontro, cui prenderà parte il Vicesindaco Domenico Attanasi, ci sarà il romanzo “I Monteleone” (Baldini+Castoldi).

Con questo libro l’autrice ha dato vita ad una saga privata piena di ironia e tenerezza, un inno intonato a squarciagola alle famiglie legate dal sangue o, meglio ancora, dal semplice amore. C’è Pia, la contessa matriarca, con granitiche certezze e inaspettate fragilità, e poi Roberto, suo marito adorante, che «più che pensare, funziona». Quando Giuliano, il loro unico figlio, si sottrae al copione già scritto della sua vita dorata, i Monteleone imbracciano sorte e futuro in un viaggio che, fra il tragico e il lieto, dal 1931 li condurrà fino ai giorni nostri. Cinque generazioni affollano questo ritratto corale, insieme alle gioie e ai dolori di una famiglia irripetibile, ma a ben guardare qualunque. Si avvicendano suocere sofisticate e nuore cafone, Natali in città ed estati sul lago, padri integerrimi e zii faccendieri. Ma soprattutto, segreti inconfessabili e verità tramandate, come pure una pericolosa vendetta e qualche insperata rinascita.

Lucia Tilde Ingrosso è una scrittrice eclettica. Nella sua produzione ci sono libri di (quasi) ogni genere: rosa, noir, umorismo, guide. In molti casi, scrive in coppia con Giuliano Pavone, scrittore e giornalista tarantino, suo marito. Dal 2016 si dedica con passione anche alla letteratura per ragazzi.

Ingresso libero.