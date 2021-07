La magia delle parole: visita guidata e lettura animata per bambini

BRINDISI - Ancora un appuntamento con il programma di visite formative e guidate a Brindisi. Ha per titolo «La magia delle parole» ed è una visita, in programma giovedì 8 luglio alle ore 19, dedicata ai bambini tra 6 e 10 anni tra la città del mito e della storia e un viaggio immaginario nella meraviglia delle parole. La partecipazione è gratuita con prenotazione al T. 0831 229 784 oppure su https://bit.ly/3wW5lg6 della piattaforma Eventbrite. L’iniziativa segna il quinto di 27 appuntamenti, nell’ambito di un’attività di animazione on-site promossa dalla Regione Puglia e condivisa dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi nell’idea di qualificare e potenziare il servizio di informazione e accoglienza degli uffici Infopoint turistici della rete regionale.



La visita guidata condurrà bambini e genitori alla scoperta delle tracce della Brindisi romana tra le sale di Palazzo Granafei-Nervegna, come alcuni componenti originali della colonna romana (il capitello, il pulvino e l’ultimo rocchio) e altre strutture di età romana e pavimenti a mosaico di una domus del periodo imperiale. Il gruppo di visita si sposterà al primo piano, nella biblioteca “Teste Fiorite”, dove la formatrice ed educatrice Chiara Sergio coinvolgerà i piccoli visitatori in una lettura animata sul magico mondo delle parole. Le parole costruiscono ponti, legami fra le persone, lasciano un segno, un’impronta che rimane nella testa e nel cuore. Le parole prendono vita ogni volta che c’è un incontro, un’alleanza fra lettere diverse che si intrecciano per comporre suoni e forme più belli e profondi. La lettura di Chiara Sergio è piena di parole: le parole formano pensieri, i pensieri trasportano emozioni che accendono la fantasia e la curiosità.

La magia delle parole: le parole volano, si fermano, cercano spazi nel loro cuore, danno forma ai pensieri, costruiscono ponti da me a te... da te a me. Chiara Sergio