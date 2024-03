“Mai più come prima” musica e riti religiosi per portare in scena la Passione di Gesù

SAN PIETRO VERNOTICO - “Mai più come prima”, è il titolo del Musical sulla Passione, morte e Resurrezione di Gesù che l’Oratorio Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico porterà in scena il 20 marzo, con replica il 21, al teatro Don Bosco alle ore 20. Un copione inedito e originale che, ispirato alla Sacra Scrittura e alla tradizione, si arricchisce di colonne sonore moderne, firmate da alcuni dei più grandi nomi della musica italiana: Elisa, Irama, Modà, Ultimo, Fabrizio Moro e Claudio Baglioni.

Pietro, personaggio attorno al quale si sviluppa la storia, ripercorre i passi di Gesù: la chiamata dei discepoli, le sue predicazioni, le sue amicizie, il suo ingresso a Gerusalemme, il tradimento, il processo, la passione, la morte e la resurrezione.

Situazioni, dialoghi appassionati ed eventi che incalzano in un crescendo di emozioni e di sentimenti coinvolgono lo spettatore in un intreccio di spiritualità e di sano intrattenimento.

I costumi dei personaggi e la scenografia creano poi un’atmosfera che, se da un lato ci riporta indietro di duemila anni, dall’altro, in un attimo, ci catapulta nella contemporaneità della musica, delle voci e delle coreografie con i costumi di oggi.

“Mai più come prima” è il frutto di un lavoro che, in maniera “trasversale”, ha visto impegnata per mesi gran parte della comunità: giovani, ragazzi, ma soprattutto adulti e giovani papà che nonostante le mille difficoltà si sono messi a disposizione per far vivere nel cuore del cammino quaresimale, a pochi giorni dalla Pasqua, un intenso momento di fede e di spiritualità alla cittadinanza intera. Appuntamento al 20 e 21 marzo presso il Teatro Don Bosco.

“Ecco, tutto è compiuto, Gesù si è fatto uomo come noi, e per ciascuno di noi è morto ed è risorto. Nulla ormai sarà più come prima: questa la nostra forza, la nostra gioia e la nostra Speranza! “