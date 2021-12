Mercatini di Natale a Torchiarolo

TORCHIAROLO - Mercatini di Natale in piazza Castello per vivere la magia del Natale. L'evento è organizzato dal comune di Torchiarolo in collaborazione con l'associazione pro loco Turchellis. Alle bancarelle di artigianato e prodotti locali, si potranno ammirare le decorazioni natalizie, le illustrazioni di artisti e le animazioni per bambini. Due giorni di allegria l'11 e il 12 dicembre dalle 16, e divertimento in vista delle festività natalizie.