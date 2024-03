Mostra di arte e design “Oggetto Libro” itinerante | V Biennale

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Negli spazi espositivi del Museo Ribezzo | Piazza Duomo 7 – Brindisi, da martedì 26 marzo a domenica 14 aprile, sarà allestita la mostra itinerante “Oggetto Libro” | V Biennale, a cura di Susanna Vallebona – Associazione SBLU_spazioalbello, con la collaborazione attiva di Regione Puglia | Teatro Pubblico Pugliese | Poli BiblioMuseali di Puglia | Polo BiblioMuseale di Brindisi | ADI Associazione per il Disegno Industriale - Delegazione Puglia e Basilicata.

“Oggetto Libro” è una mostra biennale nata nel 2016 come occasione per riflettere su due mondi apparentemente lontani, quello del design e quello dell’arte, che trovano nella creatività la propria ragion d’essere e nel libro un territorio di confronto comune.

Tre sezioni dedicate:

I libri d'Artista sono un esempio sorprendente di come il libro possa assumere le forme più inaspettate. Realizzati con tutti i materiali e le tecniche possibili, queste opere si configurano come veri e propri artefatti in forma di oggetto o di scultura.

I libri di Design, progettati dal designer che interpreta le potenzialità espressive del libro come entità, sono oggetti della produzione industriale realizzati con particolari soluzioni tecniche e destinati a tirature elevate.

I libri Ibridi opere a tiratura limitata, che sono realizzati grazie all’utilizzo di qualsiasi tecnica di stampa, dalla calcografia tradizionale fino alla stampa risografica, passando per il digitale fino alle sperimentazioni più attuali.

Contenuti inediti con la realtà aumentata permettendo di andare oltre l’impatto visivo dell’opera e di scoprire la poetica e le motivazioni dell’autore.

L’esperienza è resa possibile dall’APP gratuita “Aria The Ar Platform”.

Info generali: Susanna Vallebona - SBLU_spazioalbello: 02 48000291 / 335 5453584