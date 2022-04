Pasquetta all'ex Fadda con Slow Food

SAN VITO DEI NORMANNI - Dopo due anni segnati dalla pandemia, torna la possibilità di passare le festività pasquali con i propri cari e organizzare la tradizionale Pasquetta all’aria aperta, nel rispetto delle normative anti covid vigenti.

Per lunedì 18 aprile, in programma una fantastica giornata di svago e divertimento per grandi e piccini, nei giardini dell’ExFadda, a San Vito dei Normanni, dove, sin dalle ore 12.00, si potrà godere degli spazi riservati all’evento, che prevede diversi momenti di intrattenimento. In programma Dj set a partire dall’apertura dei cancelli, a seguire Rolìn truccabimbi, Les Puces, laboratorio di giocoleria, lo spettacolo teatrale “Brava Carletta”, il concerto “Migrante” (alternative rock stoner, grunge), e, per chiudere, ancora Dj set.

L’ingresso è gratuito, ma è possibile prenotare un tavolo nell’area pic nic, al numero 3297115859, dove, ci sarà una grigliata a cura dei produttori Slow Food, Comunità di Martina Franca, specializzati nella valorizzazione della filiera del suino nero di Puglia, che costituisce un patrimonio unico sotto il profilo storico, sociale, biologico, culturale ed economico del nostro Paese, ed è il frutto della relazione tra la terra e l’animale.

Il servizio bar sarà attivo tutto il giorno e sarà servita la birra artigianale biologica Gruit.

E’ possibile, inoltre, pranzare presso il ristorante sociale Xfood, prenotando al numero 3668913041.