Passeggiate Patrimoniali: escursioni alla scoperta del patrimonio architettonico

BRINDISI - Oltre cento brindisini hanno accolto l’invito dell’Associazione Le Colonne a partecipare al secondo appuntamento. Si terrà a Brindisi sabato 19 febbraio alle ore 16,30, partendo da Piazza Duomo, la seconda Passeggiata Patrimoniale. Le tappe della passeggiata saranno la Cattedrale, il tempio di San Giovanni al Sepolcro, la chiesa di Santa Maria degli Angeli, l’ex cinema Di Giulio e la storica piazza mercato. L'iniziativa ha come obiettivo principale la promozione della consapevolezza tra i cittadini, della loro interazione con il patrimonio culturale in cui vivono e lavorano ed in particolare, del beneficio che deriva dal vivere immersi in questo “patrimonio”, sia per il suo valore storico, sia per le attività attuali. Pertanto, anche il secondo incontro vedrà la gradita partecipazione di Associazioni e il prezioso intervento di Don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale di Brindisi. A causa del raggiungimento del numero massimo di partecipanti non è più possibile inviare la propria adesione alla Passeggiata del 19 febbraio ma si potrà partecipare al terzo incontro in programma domenica 6 marzo. Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli dei prossimi eventi.