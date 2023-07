Per MesagnEstate 2023: mostra collettiva con concerto e torneo di basket

MESAGNE – Si chiama “In stile tra note e colore”, sarà inaugurata alle 18,30 di lunedì 3 luglio presso il Castello comunale, l’estemporanea di pittura collettiva; seguirà alle 20.30, il concerto del pianista e compositore Ivano Barbiero. Iniziativa gratuita a cura dell’associazione Arte-menti Creative.

Sempre per lunedì 3 luglio è previsto l’inizio del Torneo di basket under 13 Brindisi Porta del Salento IX edizione a cura di ASD Robur Brindisi, presso la Villa comunale alle ore 17. Il torneo si disputerà su 4 campi di gioco - oltre a Mesagne, a Brindisi, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna – e si concluderà sabato 8 luglio. Non solo un Torneo, ma una vera e propria festa, costituirà, ancora una volta, un’occasione per riflettere sui valori della lealtà e del rispetto nello sport.