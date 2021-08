Personale di Maddalena Lippo a Palazzo Tanzarella fino a Ferragosto

Orario non disponibile

Quando Dal 09/08/2021 al 15/08/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

OSTUNI - Dal 9 al 15 agosto 2021 la città di Ostuni ospiterà la mostra d’arte personale contemporanea “The New Collection” di Maddalena Lippo. L’inedita collezione, allestita presso il Palazzo Tanzarella, tra le caratteristiche vie del Centro Storico dell’amata Città Bianca è stata inaugurata lunedì 9 agosto alle ore 19:00.

L’artista, protagonista fin da giovanissima e accanto a illustri nomi del settore artistico contemporaneo, ha collezionato numerosi premi e riconoscimenti per la pittura già a partire dagli anni ‘80. A credere nel suo talento, per primo il professor Salvatore Russo, presidente dell’Accademia Internazionale dei Dioscuri, con sede principale a Taranto e con quattro delegazioni a Roma, Atene (Grecia), Toronto (Canada) e Melbourne (Australia).

Di lei hanno scritto:

“…Legata ad una espressione chiarista, che esalta le virtù di una pittura tonale di magica rarefazione, pur nella scelta cromatica di gradevole matrice materica […] Rifugge dalle rappresentazioni per filtrare con dato emozionale la mutevolezza della realtà, dinnanzi alle varianti luminose e alle prospettive di tipo intimistico. Una maniera per guardare con l’occhio interiore e appropriarsi della figurazione per restituirla fuori da schemi rigidi e caricarli di una struggente forza evocativa ed emozionale…”

Giovanni Amodio – Critico D’Arte

Tra le opere presenti nella mostra d’arte contemporanea, segnaliamo:

“Sporca di mare”, un meraviglioso tripudio di colori e pennellate dai tratti decisi ed emozionali, che sapranno stupirvi nella commistione dei materiali utilizzati e nei movimenti su tela che generano l’armoniosità delle forme di una donna senza volto.

“Something in the water”, “Gli amanti”, “Tramonto scarlatto”, alcune delle incantevoli tele dedicate al mare, con i suoi colori vivi e le infinite sfumature che solo l’acqua sa trasformare in poesia.