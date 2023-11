Picasso, l’inventore del ‘900: il teatro racconta il più grande artista del secolo

BRINDISI - Parte dal Salento la nuova produzione Ergo Sum: Picasso, l'inventore del 900, per poi proseguire in una tournée che farà tappa in numerosi teatri d’Italia.

Lo spettacolo (nella forma di allestimento) farà tappa a Lecce, presso la Biblioteca Bernardini, mercoledì 8 novembre e a Brindisi, presso il Museo Ribezzo, martedì 7 novembre, grazie alla collaborazione tra Ergo Sum e il Polo Bibliomuseale della Regione Puglia. Lo spettacolo è tout public ma è particolarmente indicato per i giovani studenti degli istituti d’arte, delle accademie di belle arti e simili.

Ed è dedicata proprio ai giovani Under 30 e agli studenti una speciale iniziativa per incentivare la partecipazione ad eventi artistici e culturali: per ognuna delle date sono disponibili 30 biglietti al costo di soli 4 euro.

I biglietti sono acquistabili on line sul sito www.ciaotickets.com, presso tutti i punti vendita affiliati; prenotabili al 327 9097113, per mail a ergosumbooking@gmail.com.

I biglietti sono acquistabili con la carta docente (on line e presso i punti vendita)

Genio senza fine, pittore fuori da ogni schema e scultore talentuoso, Pablo Picasso è stato uno dei più importanti uomini del ‘900, capace di rivoluzionare l’arte e, di conseguenza, il modo in cui le persone vedono il mondo intorno a loro. Personaggio controverso, noto per il suo impegno civile e per la sua idea di pace, che non ha mancato di raccontare nella sua lunga carriera artistica. Altrettanto noto per il turbolento rapporto con le donne, su “muse” come usava definirle, ma anche vittime della sua gelosia e delle sue ossessioni.

Lo spettacolo, grazie al supporto delle immagini, ci porta dentro le opere di Picasso, e a spasso nel secolo più "breve" e più "grande" della storia.

Fabrizio Bordignon, uno tra i più interessanti nuovi interpreti del panorama attoriale nazionale lo spettacolo è un tributo all’artista che, meglio di chiunque altro, ha saputo raccontare il ‘900 e la modernità.

Il progetto teatrale, pensato e diretto da Alessandra Pizzi, per omaggiare una delle figure chiave del secolo scorso, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di Pablo Picasso, coniuga l’interesse della regista salentina per il teatro e per l’arte contemporanea.

Il progetto teatrale rientra, infatti, nel programma di ERGO SUM sostenuto dal Ministero della Cultura, nello specifico nella sezione RI _ TRATTI, in cui la compagnia “racconta” sul palcoscenico icone e personaggi simbolo.