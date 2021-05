Passeggiata cicloturistica per il bikeitalia day, prima edizione

TORCHIAROLO - Primo Bikeitalia day a Torchiarolo il prossimo 2 giugno. In occasione della giornata mondiale della bicicletta, il comune di Torchiarolo organizza la prima passeggiata cicloturistica, un evento che si svolge in contemporanea in diversi altri comuni su territorio nazionale. L’iniziativa è promossa da Bikeitalia.it per festeggiare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti e per coinvolgere chi ancora non ne conosce i vantaggi. Partenza alle ore 9 di mercoledì 2 giugno nei pressi del comune di Torchiarolo per giungere tutti insieme presso il santuario della madonna di Galeano dove ci sarà l’intrattenimento per i bambini. Per info e prenotazioni: volontari bikers 3283739149 assessorato allo sport 3802652577