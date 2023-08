Prosegue con grandi autori “Una piazza piena di libri” a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - Continua la rassegna culturale che caratterizza l’estate villacastellana. È Una Piazza di Libri che ormai è entrata nel vivo e che ha già ospitato diverse presentazioni tra cui "Il Papa Social", "Dieci Preludi per Pianoforte", "Cappuccetto Arcobaleno" e "Sanpa - Madre Amorosa e Crudele".

Si prosegue lunedì 7 Agosto prossimo con "Terra Madre" di Mariangela Tarì che dopo essere stata nominata Cavaliere al Merito della Repubblica “per la preziosa, intensa e appassionata testimonianza delle difficoltà quotidiane legate alla condizione di caregiver familiare” nel 2021 dopo la pubblicazione de Il precipizio dell’amore, torna in libreria con il romanzo Terra madre: "il viaggio che ognuno di noi compie nei ricordi e nelle parti smarrite, per ritrovarsi".

In questa storia dalle protagoniste femminili, l'autrice esplora in modo nuovo e potente il sentimento delle origini, quel cordone materno fatto di carne, affetti e luoghi, che illusorio pensare di poter tagliare per sempre.

La rassegna si svolge nella suggestiva Piazza Caduti di Nassiriya (Ex Largo Chiesa Vecchia) a Villa Castelli (Br) a cura dell’associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line con il patrocinio del Comune di Villa Castelli e la collaborazione della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli e Pro Loco, con una selezione di autori locali e nazionali che da giugno a settembre porteranno le loro opere in una location che naturalmente si presta a essere salotto letterario della città. Questa edizione, inoltre, vanta la collaborazione della Libreria Francavillese che supporterà le serate della rassegna.

Una location intima in una delle zone panoramiche più belle di Villa Castelli, il famoso “Balcone dell’Alto Salento” che domina, come da una grande terrazza, la piana jonico-salentina delle province di Taranto e Brindisi.

La selezione delle opere mira a porre l’attenzione sugli autori locali e nazionali che guideranno il pubblico ad un’attenta riflessione su temi di attualità, musica, storia, impegno sociale e che daranno spazio ad un confronto aperto tra autore e spettatori. L’elemento aggiunto rispetto alla scorsa edizione, sarà la partecipazione dell’artista Enza Schiavoni che esporrà i propri dipinti, attentamente selezionati e che creeranno un filo conduttore con il tema di ogni serata.

Soddisfazione espressa dalla presidente di Villa Castelli On Line Aps Dott.ssa Carmela Biondi: "L’obiettivo che la rassegna Una Piazza di Libri e l’ Associazione di Promozione Sociale Villa Castelli On Line si prefigge è quello di connotare Villa Castelli come città dal forte impulso culturale tramite le presentazioni di libri che si susseguono sia nel periodo estivo che nel corso dell’anno e tramite gli eventi che saranno via via presentati e che saranno l’occasione per accrescere il dibattito civico e per offrire, anche ai comuni limitrofi e ai turisti, una proposta che soddisfi sia la valorizzazione culturale che la promozione del territorio, in un’ottica di sviluppo sempre crescente".