MESAGNE - Protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna Words - personaggi che si raccontano, serata organizzata dal Comune di Mesagne per martedì 4 luglio in piazza Commestibili alle 20.30, sarà Mariasole Pollio, giovane attrice e conduttrice televisiva che a soli 19 anni può vantare un incredibile percorso professionale. Ha iniziato a muovere i primi passi da protagonista di “Don Matteo” su Rai1 per poi ottenere la co-conduzione di “Battiti Live” su Italia1 e la conduzione del “Summer Festival” organizzato da Radio 105 e di Love Mi, il format ideato da Fedez in onda sempre su Italia1. Recentemente è stata la protagonista del docu-film “Pooh, un attimo ancora” in onda su Rai1 e ha un programma radiofonico tutto suo su Radio 105, “105 Loves Music”, in onda ogni domenica pomeriggio.

Mariasole Pollio raccoglie anche sul web un notevole successo, ha ben 1.5 milioni di follower su Instagram e oltre 1.6 milioni su Tik Tok. Essendo un personaggio televisivo e del web è in grado di abbracciare un target molto ampio che va dalla generazione Z - è amata da tantissimi ragazzi che si immedesimano in lei - fino alle persone più adulte che la apprezzano nei diversi show televisivi. Ad intervistarla, in una serata di racconti e retroscena televisivi e non solo, sarà Antonio Tocci, autore televisivo mesagnese che segue Pollio in diversi progetti come Battiti Live e il Summer Festival di radio 105. Non mancheranno sorprese e possibili incursioni di ospiti speciali a sorpresa. Ingresso gratuito. Media partner Mind Creative Agency.