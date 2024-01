Re Magi per le vie del centro storico donando ai bambini peluche a forma di animali

Prezzo non disponibile

FASANO - L’appuntamento è in programma sabato mattina, a partire dalle ore 10.30 nel centro storico di Fasano. La sfilata dei figuranti, realizzata con la collaborazione dell’associazione culturale ‘Presepe Vivente’ di Pezze di Greco, si concluderà davanti alla Chiesa Matrice dove i Magi distribuiranno ai bambini peluche a forma di animali, donati dallo Zoosafari, e segnalibri con storie e messaggi sull’importanza degli animali per la vita dell’uomo e la sopravvivenza del pianeta. La manifestazione vuole rievocare un antico proverbio, diffuso soprattutto nel Sud Italia, secondo cui, nella notte dell'Epifania, gli animali potevano prendere parola.

L’iniziativa fa parte del cartellone degli eventi realizzati nell’ambito del progetto “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”, promosso dal Comune di Fasano, ideato e realizzato da Euforica APS e Paulicelli Srl SB, in collaborazione con il Ministero del Turismo, la Regione Puglia, lo Zoosafari e la sezione pugliese dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.