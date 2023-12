San Silvestro in Piazza Plebiscito a Ceglie Messapica con Crazy Roll Band e La Bonnie Dj

Prezzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA - Crazy Roll Band, tra swing, rhythm'n'blues e rock'n'roll. La Bonnie, tra le più richieste Dj in tutta la Puglia. Domenica 31 dicembre, ore 23.30

Immaginiamo di viaggiare nel tempo a partire dagli anni '30 e di finire nell'America degli anni '50, tra pin-up, fiumi di whiskey e balli sfrenati, ed ecco che ad accompagnarci c'è la Crazy Roll Band.

Un quartetto scacciapensieri, nato dall'idea dell'istrionico trombonista Gaetano Carrozzo, capace di far saltare il pubblico in un mix di passione, danza, teatralità ed energia omaggiando la grande epoca dello swing, passando per le grandi interpreti rhythm'n'blues femminili tra cui Ruth Brown ed Etta James, fino a cavalcare l'onda dell'intramontabile rock'n'roll d'annata tra le note di Jerry Lee Lewis.

Lunedì 1 gennaio 2024, ore 1.00

La Bonnie Dj:

Eccentrica perfomer del vinile, La Bonnie, specializzata nel sound funky e disco, è tra le più richieste Dj in tutta la Puglia. Con il suo stile, delicato ma accattivante, arricchito spesso da sonorità elettroniche, conquista la dancefloor in ogni contesto. Il suo set, sempre sorprendente, ogni volta rinnovato dalla continua ricerca di vere perle della black music, promette di far rivivere le atmosfere sensuali dei tempi d'oro dei club americani.

Gli eventi a cura di New Music Promotion e Comune di Ceglie Messapica