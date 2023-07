Secondo appuntamento con cinema in strada a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Prosegue in via Chiariste, a due passi dalla Chiesa di Sant'Alfonso de Liguori e da Piazza Giovanni XXIII, la seconda edizione della rassegna con ingresso gratuito “Cinema in strada” a cura dell’Amministrazione Comunale.

Giovedì 27 luglio alle 21.00 è in programma la proiezione della pellicola “DC League of Superpets”.

Il film di animazione racconta la storia del supercane Krypto e del suo inseparabile amico Superman. I due combattono il crimine fianco a fianco a Metropolis. Krypto dovrà imparare a padroneggiare i propri poteri per una missione di salvataggio quando Superman verrà rapito.

La rassegna proseguirà con “Mummie” (3 agosto), “Il giorno più bello” (7 agosto) e “La stranezza” (18 agosto).

Ingresso libero e gratuito.