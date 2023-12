“Spazio Live” di Ceglie apre la stagione musico-culturale

CEGLIE MESSAPICA - Retroscena lo spazio di aggregazione e sperimentazione musicale e culturale di Ceglie Messapica immaginato e realizzato un anno fa dall’Associazione Casarmonica, organizzatore del Festival dei Giochi e sostenuto dall’Amministrazione Comunale finalmente apre le sue porte anche nelle serate invernali con un corposo programma.

L’intento degli organizzatori, non è solo quello di programmare degli eventi artistici, bensì il fine è quello di creare una connessione di talenti, uno spazio in cui ci si possa raccontare e contaminare. Per questo gli eventi immaginati racchiudono una serie proposte differenti tra loro che vanno da spettacoli teatrali al Cabaret, da musica dal vivo con concerti e jam session a serate di proiezioni e giochi “a mò” del Festival dei giochi.

Si partirà venerdì 8 dicembre con il nuovo spettacolo prodotto da Carticù in collaborazione con i Crest “Viva Garibaldi” con Giuseppe Ciciriello, Piero Santoro e Loris Leoci. Lo spettacolo coniuga teatro di narrazione, teatro musicale e teatro d’attore. I tre attori musicisti, conducono il racconto sulle note swing di una piccola orchestrina, composta da fisarmonica, contrabbasso e mandolino; fra accenni evocativi del repertorio musicale italiano, leggero, rock, folk, classico e operistico, per raccontare le vicende di un gruppo di uomini e donne che in tempi diversi e su campi diversi hanno giocato per fare l’Italia. Il contributo per la serata è di 3€, si consiglia la prenotazione al numero 3889344272.

Domenica 10 dicembre invece, nel pomeriggio, sarà proiettato un divertente documentario sulla storia del Festival dei Giochi “Ritorno al Festival dei Giochi - Il Filmino” realizzato da Fabrizio Suma. Per l’occasione sarà inaugurata “La Bottega di Ludovico” uno spazio fisico in cui si realizzeranno giochi con materiali di recupero e si organizzeranno laboratori per bambini e ragazzi per il recupero delle tradizioni. Per partecipare agli eventi organizzati a Retroscena è necessario munirsi di tessera associativa che sarà possibile sottoscrivere durante le serate.

Retroscena è un progetto che nasce in seguito alle esperienze maturate negli anni di attività soprattutto attraverso l’azione di formazione e aggregazione svolta con e per i volontari del Festival dei Giochi, che ha portato Casarmonica a formare intorno a se un bacino di ragazzi attivi e presenti sul territorio. In tale panorama, si vuole fortemente puntare sull’avvicinamento dei giovani al “mondo delle arti e dello spettacolo dal vivo”, non come mera partecipazione passiva, bensì come veicolo di valorizzazione delle potenzialità giovanili. È sede della scuola di musica dell’associazione, della segreteria del festival dei giochi e luogo in cui si sono svolte alcune manifestazioni e festival estivi.



Venerdì 8 dicembre - ore 21

Retroscena - via Beato Angelico, Ceglie Messapica

Ingresso 3€

Info e prenotazioni 3889344272