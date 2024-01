Stagione teatrale a Ostuni: primo appuntamento

Prezzo non disponibile

OSTUNI - La stagione teatrale e musicale del Comune di Ostuni, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, vede venerdì 5 gennaio (ore 21.00): Friends for Pino: la musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti, con Gigi De Rienzo – basso, Ernesto Vitolo – tastiere, Emilia Zamuner – voce, Osvaldo Di Dio - chitarra e voce, Claudio Romano – batteria, Luigi Patierno - sax.

Friends for Pino è un gruppo aperto che gravita attorno a due storici collaboratori di Pino Daniele, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo. Al centro del progetto la musica di Pino, con particolare attenzione a Nero a metà, l’album più accreditato del grande musicista napoletano, al quale De Rienzo e Vitolo hanno dato un contributo fondamentale, senza trascurare altri capolavori appartenenti a momenti diversi della storia di Pino. Di volta in volta la band si avvale di musicisti e cantanti di livello che portano il proprio contributo per una rilettura sempre fresca ed emozionante del prezioso repertorio.

