Teatro in Vernacolo: al via la 34esima edizione a Latiano

LATIANO - La Pro Loco di Latiano è lieta di annunciare la trentaquattresima edizione del Teatro in Vernacolo, un'occasione speciale pensata per celebrare e promuovere la ricchezza della tradizione linguistica dialettale. L'iniziativa, volta a valorizzare il patrimonio culturale locale si preannuncia come un'esperienza coinvolgente e appassionante per tutti gli amanti della lingua e della cultura vernacolare dal 28 gennaio al 10 marzo al teatro Olmi in via Verdi, 1.

Ogni domenica andrà in scena una commedia in vernacolo con diverse compagnie della provincia di Brindisi, Lecce e Taranto.



L'obiettivo principale di "Teatro in Vernacolo" è quello di preservare e tramandare il nostro patrimonio linguistico, offrendo al pubblico uno spettacolo teatrale di qualità che mette in risalto le peculiarità e le sfumature della lingua dialettale. La Pro Loco crede fermamente che mantenere viva la tradizione linguistica sia fondamentale per conservare l'identità culturale della nostra comunità.



Durante la serata, gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi in storie avvincenti, raccontate attraverso la bellezza e l'originalità del vernacolo locale. Artisti di talento si esibiranno in performance coinvolgenti, regalando al pubblico un'esperienza teatrale unica nel suo genere. Sarà un momento di condivisione e di scoperta, in cui il pubblico potrà apprezzare non solo la bellezza della lingua dialettale, ma anche l'abilità e la passione degli attori che la interpretano.