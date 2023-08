Torneo in coppia di Beach Bocce: arriva la quarta edizione a Campo di Mare

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

SAN PIETRO VERNOTICO - È tutto pronto per il quarto torneo di beach Bocce a Campo di Mare marina di San Pietro Vernotico. Appuntamento per giovedì 3 agosto sull’arenile prospiciente il piazzale panoramico. L’evento è a cura dell’a.s.d “Dialetto Sampietrano” con il patrocinio del comune di San Pietro Vernotico. L’inizio è previsto per le 17 e sarà obbligatoria l’iscrizione gratuita entro l’1 agosto. Whatsapp al numero 3518590160 o inviando una email a dialettosampietrano@gmail.com