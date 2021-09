Nella storia della Puglia: arriva ArcheoLive al museo Ribezzo di Brindisi

BRINDISI - Il Polo BiblioMuseale di Brindisi - Museo Archeologico “Ribezzo”, venerdì 1 ottobre (ore 17.00-19.00), è tappa dell’iniziativa Dauni Story con il progetto “ArcheoLive”, un circuito regionale di eventi e attività su storia e archeologia. Un inedito viaggio nella storia della Puglia, partendo dall'antico popolo che abitò la Daunia alla scoperta dei Iapigi fino ai Messapi.

Il Museo Archeologico Ribezzo, con le proprie testimonianze archeologiche, diventa palcoscenico e laboratorio didattico, trasformandosi per i bambini, dai 7 agli 11 anni, in vero viaggio nel tempo e in una splendida avventura nell’apprendimento ludico - creativo. I bambini vivranno infatti non solo esperienze laboratoriali di archeologia con esperte archeologhe, ma saranno calati in un momento interattivo in “real time”, in cui potranno interagire con i personaggi Iapigi, dal guerriero, al re e alla principessa.

“Un format inedito e innovativo – dichiara Emilia Mannozzi, direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi - dove i bambini diventano gli attori principali e ripercorrono le tappe della storia della Puglia, attraversando la Daunia verso i Iapigi e i Messapi. Fondamentale la rete dei musei regionali coinvolti che in sinergia divengono palcoscenico e favoriscono, con le loro testimonianze archeologiche l’apprendimento, al tempo stesso in modo ludico e creativo”.

Da un’idea di “Mira e Piccola Compagnia Impertinente”, realtà associative specializzate nel settore culturale, Dauni Story, nato con il progetto “Viaggio con la Storia” finanziato con il bando “Custodiamo la Cultura in Puglia” del Teatro Pubblico Pugliese, vuole congiungere le istituzioni culturali della Regione Puglia, con l’ambizione di creare una solida sinergia sui territori, capace di offrire, ad un particolare target di fruitori, ovvero i bambini e i ragazzi dai 7 agli 11 anni e alle rispettive famiglie, l’occasione di poter conoscere in modo attivo e partecipato, il patrimonio culturale. Dauni Story diventa dunque un percorso culturale regionale con attività per le scuole e per le famiglie alla scoperta della storia e dell’archeologia.

L’evento è gratuito, previa prenotazione a questo link. Per gli accompagnatori adulti è prevista la visita gratuita del Museo Ribezzo, sempre previa comunicazione in fase di prenotazione.

ArcheoLive è promosso da Regione Puglia (Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli BiblioMuseali, d’intesa con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, i Dipartimenti di Studi Umanistici delle Università di Bari e Foggia, le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Sabap) per le province di Bat e Foggia, Brindisi e Lecce, Città Metropolitana di Bari, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo e Taranto, il Polo Museale della Puglia-Direzione regionale Musei .