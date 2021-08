Lighthouse Heritage Weekend al faro di Torre Canne

Grazie al continuo lavoro del “Cresta (Centro Ricerche Etnografiche Storiche Antropologiche) e dell’associazione “Light on The Sea”, che da oltre un anno gestiscono il MuMaF, in sinergia con il Comune di Fasano che ha sostenuto il progetto fin dall’inizio, il faro di Torre Canne parteciperà per il secondo anno consecutivo alla rete internazionale, coordinata dall’ Association of Lighthouse Keepers (Uk), e contribuirà a celebrare l’International Lighthouse Heritage Weekend (21 – 22 Agosto) con un’apertura straordinaria del MuMaF -Museo della Marineria e dei Fari, situato all’interno del Faro di Torre Canne, dalle ore 18.30 alle 21.30; ed una serie di iniziative sul piazzale antistante il faro.

Nella giornata di sabato 21 saranno presenti, a partire dalle 18.30, il gruppo di rievocazione storica “Impuratos” di Bitonto (Ba) che, nell’ambito del percorso delle Vie Francigene, che vede Torre Canne quale punto di sosta dei pellegrini, allestirà un laboratorio didattico sul pellegrinaggio nel medioevo e una postazione di tiro con l’arco con possibilità di esercitazione per adulti e bambini.

Sarà inoltre presente un gruppo di Radioamatori dell’Associazione Radioamatori Italiani, sezione Ari Brindisi, in occasione del contest internazionale che si terrà in questo fine settimana dedicato ai fari, che effettuerà collegamenti radio in fonia e radiotelegrafia, operando dal piazzale sottostante il faro di Torre Canne. Durante il contest, verranno effettuati anche collegamenti con gruppi di radioamatori che, in questo week end, trasmetteranno da altri fari sparsi nel mondo. Il nominativo internazionale assegnato alla nostra Sezione Ari Brindisi, IQ7PU, irradiato da una semplicissima antenna filare operante in onde corte, viaggerà’ per migliaia di chilometri, mettendo in contatto altri Radioamatori nel mondo.

Ai presenti, faranno ascoltare i segnali radio ricevuti e daranno tutte le informazioni necessarie per avvicinarsi a questo bellissimo hobby. Nella serata di domenica 22 sarà presente una postazione dell’Associazione Plastic Free sez. di Fasano per promuovere l’educazione al rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile del paesaggio costiero.