Dai filari alle querce tra suoni e gusti al tramonto: escursione nelle campagne di Oria

L'Associazione di promozione sociale 72024 di Oria a conclusione della rassegna turistica creata per promuovere le bellezze della città trimillenaria di Oria, organizza per oggi, domenica 6 agosto, un evento incentrato sulle tradizioni che si mixano armoniosamente con i colori della natura.

La prima parte dell’evento si svolge infatti tra i filari, un aperitivo in vigna in cui le burrate del Caseificio Pipino, il capocollo di Martina dell’azienda Eatria e gli ortaggi a Km0 dell’azienda agricola Lillo ci accompagneranno nei colori del tramonto.

Dopo ci sposteremo nell’antico querceto di Contrada Laurito (SP 54 Manduria-Francavilla Fontana), un posto unico in cui gli odori del sottobosco accoglieranno i presenti in un viaggio nelle tradizioni: polpette al sugo, primitivo dell’azienda Bufano, prodotti da forno di Lu Furnu di Imo Madaghiele.

La serata sarà allietata dal Maestro Pietro Balsamo con il Jazzabanna duo che delizierà con le note dei canti della tradizione nella vigna e nel bosco.

Alessandro Perrone, sommelier e guida turistica, sarà il timoniere in questa tappa finale nel gusto e nella storia.

Aps 72024 valorizza luoghi e persone, aziende e prodotti e la rassegna "Oria in sei giorni" è stato (e sarà) un bellissimo viaggio nella storia: una storia che non ha nulla da invidiare a nessuno ma che purtroppo, e ancora, attende il suo momento.

Per informazioni 37918567974 oppure email 72024csc@gnail.com. Check in Info Point GAL Terre del Primitivo, presso Palazzo Sedile in Piazza Manfredi ore 18.00.