Appuntamento a San Pietro con Giulio Ingrosso per il firmacopie di "Hope" e "Soffio"

SAN PIETRO VERNOTICO - Appuntamento domani, martedì 23 gennaio alle 16 presso la fumetteria “Otakomix” sita in via Lecce, 203 a San Pietro Vernotico con il disegnatore e scrittore Giulio Igrosso per il firmacopie di Soffio e Hope.

Giulio Ingrosso è nato a San Cesario, in provincia di Lecce, 29 anni fa. Si è diplomato presso l’istituto d’arte di Lecce e poi ha proseguito da autodidatta a dipingere e disegnare. Oggi è la voce del canale per bambini Arex&Vastatore ed è anche l’illustratore e l’autore delle storie che dal web hanno dato vita alla fortunata serie di libri Arex&Vastatore dinosauri detective, edita da Fabbri editori, che conta ormai ben sei titoli.

Hope – Volume Unico: Cosa vediamo davvero quando guardiamo una persona? Cosa si nasconde dietro un volto apparentemente felice? Quale verità si cela dietro quei sorrisi? Questa è la storia di una ragazza come tante, una vita come un’altra. Solo una tra le innumerevoli persone che si ritrovano a dover lottare contro i demoni dell’anoressia e della bulimia, una goccia in mezzo all’oceano, una voce silenziosa che, dopo tanto dolore e infiniti sacrifici, decide di trovare il coraggio di farsi ascoltare.

Soffio – Volume Unico: I fuochi fatui sono delle piccole fiamme di fuoco freddo che popolano cimiteri, paludi e luoghi infestati. Loro nascono dalla morte, si nutrono di essa e fin dai tempi più antichi venivano considerati come la prova dell’esistenza dell’aldilà, dando vita a innumerevoli miti e leggende. Adesso, però, sono i fuochi stessi a raccontare la storia. Hanno dei sentimenti, dei pensieri, delle fragilità, un loro personale modo di concepire la vita e la morte. Questa è la storia di Soffio, un piccolo fuoco fatuo anomalo che non riesce a trovare il proprio posto nel mondo della morte, essendo nato prematuramente da una persona ancora in vita. Per questo dovrà imparare a sopravvivere in un mondo che sembra non appartenergli.