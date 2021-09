"Ghironda Circus" fa tappa a Ceglie Messapica: sabato 25 settembre in piazza Plebiscito

CEGLIE MESSAPICA - Arriva a Ceglie Messapica il “Ghironda Circus" , sabato 25 settembre ore 21 in piazza Plebiscito (ingresso libero fino ad esaurimento posti con green pass obbligatorio).

Musica, tanta musica, Teatro d’Ombre, Teatro d’Attore, Acrobatica, Giocoleria, Fachirismo, Danza Aerea e Contemporanea si incontreranno in uno spettacolo che, nella formula classica del Cabaret Circense, racconterà di un mondo fatto di profumi e relazioni forti, amori che nascono e inevitabilmente si consumano nei perimetri di un tendone e di un costante desiderio di conoscere un mondo che gira al di fuori del tappeto scenico. Uno spettacolo che ambisce ad incontrare platee in cui la “distanza interpersonale” si trasforma in “vicinanza di sicurezza” avvolgendole in un abbraccio culturale che solo un’arte millenaria come quella del Circo può donare ai propri pubblici.

“Ghironda Circus” è una produzione La Ghironda coordinata dal direttore organizzativo Giovanni Marangi, con la regia e direzione musicale di Mirko Lodedo. Nel ruolo di protagonista Antonio Tinelli (Front-man dell’Orchestra Mancina) e Martino Meuli nel ruolo di burbero proprietario del Circo e con Michele Ciccimarra, Ferdinando Filomeno, Francesco Salonna, Francesco Bellanova, Silvio Gioia, Luca Scarpati, Asante Kenya, Anna Pinto La balena bianca - circus artist, Chicco De Maglie. Direttore di produzione, Francesco Dignitoso. Sound engineer, Luca De Biase. Testi di Antonio Tinelli e Giuseppe Ciciriello. Costumi, Anna Idrontino.