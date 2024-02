Lunedì di Carnevale a Mesagne: al via la sfilata per la città

MESAGNE - Lunedì di Carnevale a Mesagne: meteo permettendo, si parte alle ore 15 da piazzale De Gasperi. Questo il percorso: via Brodolini, via Marconi, piazza Vittorio Emanuele II e via Brindisi fino all’incrocio con via Damiano Chiesa. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni “Ebalon” e con i gruppi ‘’D&G’’, ‘’Insieme a Carnevale’’ e ‘’I fantastici 4” di Torre Santa Susanna.

Domani, martedì 13 febbraio, sono in programma i seguenti appuntamenti: sfilata in maschera con i colori della pace, raduno in Villa Comunale ore 15 (in particolare, sono invitati a partecipare - singolarmente o come gruppo classe - gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole di Mesagne): iniziativa gratuita a cura dell’associazione di “Anap – Ancos Città di Brindisi”; il Carnevalino dei bambini, piazza Commestibili a partire dalle ore 17.30, appuntamento con il “Circus Salento”, spettacolo con mangiafuoco, trampolieri e giocolieri; a partire dalle ore 20, dj set con Alex Pellegrino e Domy Penta. Iniziativa gratuita a cura di “Quelli del Barbablù”.

