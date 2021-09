Torna il Medieval fest: giochi e rievocazioni storiche nel week end

Prezzo non disponibile

Come da tradizione, all’interno dei festeggiamenti dei Santi Patroni della città, l’associazione Vola Alto, il Liceo Ettore Palumbo e la Società di Storia Patria per la Puglia, facenti parti dell’Ats “Virtual Library Brindisi” gestore della biblioteca di comunità “History Digital Library“, organizzano la IX edizione del “Medieval Fest”, rievocazione storica che da anni catalizza l’attenzione di cittadini e turisti. Anche quest’anno non mancheranno i giochi medievali, che coinvolgeranno i più piccoli nell’esplorazione della città e dell’epoca. Giocando con il Medievo, nella versione reale e virtuale, è un fantastico viaggio nella Brindisi medievale che unisce la didattica alla componente ludica.

Il trio dei “Giullari Senza Radice” avvicinerà gli ospiti all’incantevole mondo dei giullari, coinvolgendoli in giochi e scherzi. La ricostruzione del borgo dei saperi e dei sapori renderà possibile una immersione nel passato. Singolare novità di quest’anno è la presenza di guide d’eccezione. Volontari giovanissimi, in costumi d’epoca, accompagneranno i visitatori, raccontando usi e costumi del Medioevo e rievocando la storia dei personaggi che si sono distinti nella nostra città. Intento della History Digital Library è avviare un percorso di approfondimento storico per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di dar vita ad una narrazione creata da e per gli studenti.

Le giornate saranno scandite da momenti di approfondimento scientifico più tradizionale. Il 3 settembre prossimo, i temi relativi alla “Vita quotidiana nelle corti medievali” saranno affrontati dalla dottoressa Luciana Petracca, docente di storia medievale presso l’università del Salento, con interventi di Giuseppe Marella e Antonio Mario Caputo, della Società di Storia Patria per la Puglia.

L’incontro sarà anticipato dai graditi saluti del Sindaco di Brindisi, ing. Riccardo Rossi, e del presidente Rotary Club Brindisi Appia Antica, dott. Cosimo Simone. La conferenza avrà un numero massimo di 25 partecipanti, con prenotazione obbligatoria sul sito

www.hdlibrary.it, in possesso del Green Pass e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale previste dalle attuali norme anti covid-19.

Il 4 e 5 settembre, dalle 18.00 alle 21.00, si terranno le visite animate al “Book Experience”, un viaggio sensoriale dalle origini della scrittura alle nuove frontiere della comunicazione. Il percorso, allestito al piano terra e primo piano della Casa del Turista, sede della History Digital Library, sul Lungomare Regina

Margherita, è un viaggio che si propone di stimolare la conoscenza dei materiali e degli strumenti grafologici che hanno preceduto la comparsa del libro e della stampa. Alla parte puramente museale, con allestimenti e filmati, si affianca l’offerta laboratoriale, che, per l’occasione, sarà illustrata ai visitatori da figuranti in abiti d’epoca, che si cimentano nella creazione di pitture rupestri, incisioni su tavolette d’argilla, scrittura gotica con penna d’oca, creazione del foglio di carta, stampa con i caratteri mobili. Il percorso prosegue nella Community Library al piano primo, con supporti tecnologici e raccolte librarie, a rappresentare il presente e il futuro del libro. La History Digital Library è la biblioteca di comunità della città di Brindisi, a disposizione di scuole, associazioni e start-up innovative per laboratori, eventi, attività didattiche, esperienze di realtà virtuale, sviluppo di applicazioni e giochi a tema storico.

Le visite alla Book Experience saranno organizzate, previa prenotazione sul sito www.hdlibrary.it, per gruppi di massimo dodici persone, in possesso del Green Pass e nel rispetto delle regole di distanziamento sociale previste dalle attuali norme anti covid-19. Nei giorni successivi agli eventi, sarà possibile per classi e gruppi organizzati prenotare il percorso sensoriale Book Experience, comprensivo dei laboratori, dal sito www.hdlibrary.it