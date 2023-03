Gli studenti diventano "quadri viventi" di Caravaggio: una mostra a Latiano

LATIANO - Gli alunni della scuola secondaria di I grado “San Francesco” di Francavilla Fontana diventano "quadri viventi", in gergo "Tableaux Vivants". Appuntamento giovedì 16 marzo nel Santuario di Maria Santissima di Cotrino a Latiano, con inizio alle ore 18:30. Ingresso libero. Durante l’esibizione andrà in scena uno spettacolo dove otto opere di Caravaggio, grande maestro del Seicento si animeranno. Tra queste: Bacco, l’Annunciazione, Riposo dopo la fuga in Egitto, La morte della Vergine, L’Estasi di San Francesco e la commovente Deposizione del Cristo.

"Educare al bello è un'avventura emozionante che passa attraverso la realizzazione di opere viventi, comunemente note con il nome di "Tableaux vivants", grazie alle quali il pubblico vede le opere d'arte prendere vita. Operativamente, dopo un’attenta osservazione delle opere scelte e la ricerca degli abiti e materiali, i ragazzi hanno interpretato le pose di alcuni dipinti di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, stimolandoli ad osservare i particolari ai quali non avrebbero fatto caso e a scoprire come i grandi artisti costruivano con minuziosa attenzione le loro opere pittoriche". Si legge nella nota di presentazione dell'evento.

"Le opere pittoriche che le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado “San Francesco” di Francavilla Fontana rappresentano vogliono essere un omaggio ad uno dei più grandi artisti di tutti i tempi. Le sue composizioni descrivono la realtà nei minimi particolari; le sue figure sono cariche di espressività, utilizzando un gioco di luci ed ombre che animano la scena rendendola fortemente emotiva. Il progetto dei “Tableaux Vivants”, curato dai docenti del dipartimento di Arte e Immagine, si è tenuto per la prima volta durante l’Open Day del 2020, successivamente riproposto nella chiesa di San Salvatore a Francavilla Fontana e il 16 marzo nel Santuario di Maria SS di Cotrino a Latiano".