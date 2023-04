Mater: ritratti di madri e figli in mostra a Latiano

LATIANO - L'Amministrazione Comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura, presenterà il 30 aprile in un evento pubblico, con ospiti e testimonianze, la mostra Mater della fotografa Luciana Trappolino: un viaggio tra le mamme e i propri bambini di tutto il mondo, in un’ottica di conoscenza, di inclusione e integrazione, che diventa messaggio non soltanto politico, ma di fraternità condivisa.

MATER guarda alle realtà provenienti dal Sud del Mondo, dai quei territori che incarnano le geografie esistenziali delle "periferie" ,offrendo un percorso di conoscenza attraverso uno sguardo fotografico sulle donne e sulla loro condizione di madri, nel rispetto delle diverse culture e tradizioni.

La mostra aperta dal 30 aprile, si concluderà con un secondo evento il 14 Maggio Festa della Mamma.

Luciana Trappolino ha vinto diversi concorsi e ricevuto numerose menzioni d'onore un ambito internazionale, è stata finalista di Miami Street Photography festival nel 2018, primo premio al concorso promosso da Amnesty International Italia 2019 e primo premio al FIIPA - FIOF 2019 categoria People.

Alcune sue fotografie sono state pubblicate nel National Geographic, sull'Annuario Fiaf, su Photo Professional e su Il Fotografo.