Festa di San Biagio: torna il pellegrinaggio, ma santuario ancora off limits

OSTUNI - Sabato prossimo (3 febbraio) torna l’appuntamento con il pellegrinaggio presso la cripta di San Biagio, sui colli di Ostuni, ma per il terzo anno consecutivo non si potrà raggiungere l’antica chiesetta, per ragioni di sicurezza. I fedeli si dovranno fermare all’ingresso della strada che conduce al santuario. Qui, in un’area messa a disposizione da provati, alle ore 18 si svolgerà la santa messa officiata dal vescovo dell’arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, Giovanni Intini, in onore del santo patrono di Ostuni, con il tradizionale vacio della reliquia. Previsti anche dei punti ristoro per allietare la giornata.

Va ricordato che dal 2022 l’area di San Biagio è stata interdetta a causa di un costone roccioso in fase di distacco che non permette di garantire le condizioni di sicurezza. L’amministrazione comunale si è rivolta al geologo Giuseppe Spilotro per fare il quadro della situazione, ai fini della messa in sicurezza della zona.

Il Comune ha inoltre istituito un servizio di collegamento gratuito con pullman della Stp tra piazza Italia e la rotatoria del Santuario di Sant’Oronzo, con fermate su via Rodio (Cristo Re) e su S.S.16 (di fronte Hotel Monte Sarago), e con minibus dalla rotatoria di Sant’Oronzo al Santuario di San Biagio.

I collegamenti con bus navetta

Partenze da Piazza Italia al rondò di Sant’Oronzo:

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Partenze dal rondò di Sant’Oronzo a Piazza Italia:

13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15

Partenze dal rondò di Sant’Oronzo al Santuario di San Biagio:

13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.40

Partenze dal Santuario di San Biagio al rondò di Sant’Oronzo:

14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 17.00

