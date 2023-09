“Ostuni Sparkling Wine”: un percorso fra gli spumanti pugliesi

La Puglia degli spumanti in vetrina. Si svolgerà venerdì 29 settembre la terza edizione di “Ostuni Sparkling Wine”. La Città Bianca incontra l’eleganza degli spumanti pugliesi in un percorso enogastronomico per esaltare le eccellenze della Valle d’Itria e dell’Alto Salento. La serata partirà alle ore 18 con la MasterClass guidata dal Dr. Giuseppe Baldassare, che si terrà nella meravigliosa cornice dell’Hotel Ostuni Palace, dal suggestivo tema: “Eccellenze di Puglia Sparkling Wine: dall'Ancestrale, al Martinotti al Metodo Classico”.

Si proseguirà alle ore 20 nel suggestivo Chiostro San Francesco all’interno del Comune di Ostuni, nella centralissima Piazza della Libertà, con le degustazioni ai banchi d’assaggio delle oltre 70 etichette di produzioni spumantistiche di eccellenza rigorosamente made in Puglia, alla presenza delle autorità comunali e della Regione Puglia, del Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia Giacomo D’Ambruoso e del Delegato per Brindisi e provincia Rocco Caliandro.

In abbinamento salumi e produzioni casearie locali ed un panino Gourmet.

«Quella in programma venerdì sarà una serata davvero entusiasmante. Due location così suggestive, come l’Ostuni Palace ed il Chiostro San Francesco, e la presenza di tanti produttori di qualità. Ancora una volta – afferma Rocco Caliandro, delegato Ais Brindisi- siamo riusciti ad organizzare un evento in grado di esaltare le eccellenze della nostra Regione in uno dei contesti turistici più importanti della Puglia ma non solo. Ringraziamo la proprietà dell’ Ostuni Palace sempre al nostro fianco nella valorizzazione della cultura enogastronomica d’eccellenza ed il Comune di Ostuni per aver creduto e sostenuto la nostra manifestazione». Le cantine presenti a Ostuni Sparkling Wine saranno: Agricola Cannito, Agricola Felline, Albea, Antica Masseria Jorche, Apollonio 1870, Caiaffa vini, Cantele, Cantina Coppola 1489, Cantina Pietro Tauro, Cantina Vecchia Torre, Cantine Barsento, Cantine Due Palme, Cantine PaoloLeo, Cantine Polvanera, Cantine Tre Pini, Cardone vini, Colli della Murgia, Conti Zecca, Crifo, Cupertinum, Donato Angiuli, Elda Cantine, I Pastini, Le vigne di Sammarco Leone De Castris, Masseria Nel Sole, Pisan Battèl, Placido Volpone, Produttori vini Manduria, Rivera, Somm'a4, Taurino Cosimo, Tenute Chiaromonte, Tenute Rubino, Terre Carsiche 1939, Terre dei Vaaz, UPAL, Varvaglione 1921, Vigneti Calitro.

I vini in degustazione nella Masteclass all’Hotel Ostuni Palace: Metodo Ancestrale Susumante rosato, L'Archetipo Ancestre, Pisan-Battel,Chiaromonte Ancestrale, Tenute Chiaromonte Troia Ancestrale, Elda Cantine. Metodo Martinotti: Giortì, Cupertinum, W'Heart Extra dry Rosé, Cantine Barsento, Myria brut, Caiaffa Vini Amò Rosé brut, Cantine Vecchia Torre.

Metodo Classico: Salice Salentino Rosato Five Roses, Leone de Castris Pas Dose’, Somm'A4Apnea Rosé, Giancarlo Ceci.

Spumanti dolci: I Mille, Leone de Castris, Valle Vigna, Upal

Per info e prenotazioni: www.aispuglia.it 0804949189. Costo Ticket Banco degustazioni Chiostro San Francesco 25 euro