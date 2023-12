Il massacro degli innocenti”: al liceo scientifico di Ostuni la presentazione del libro di Franco Colizzi

Sarà presentato domani venerdì 15 dicembre (inizio alle ore 17,00) presso l’auditorium del Liceo Scientifico di Ostuni (Viale dello Sport) “Il massacro degli innocenti” (Manni Editori) di Franco Colizzi, scrittore e psichiatra, già presidente nazionale dell’Aifo. Dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Cirasino (Presidente UniTre) e dell’architetto Angelo Pomes (sindaco di Ostuni), dialogano con l’autore commentando l’opera il professor Nello Ciraci e don Angelo Ciccarese. Le scene sono curate dalla Compagnia teatrale del Liceo Classico “L’Officina del Sole”, diretta dal professor Alessandro Fiorella.

L’opera. L’incubo ricorrente di un eccidio di bambini amareggia le notti del giovane Gesù, fino a quando scopre della strage degli innocenti ordinata da Erode. In Gesù, il sopravvissuto, l’incubo trapassa in un immenso sogno: annunciare il Regno della nuova innocenza. La sua predicazione però esige che egli stesso venga ucciso. Il sacrificio di Cristo sulla croce basterà a porre termine ai massacri e agli abusi dell’infanzia? Un dramma in tre atti che partendo dalla storia dei Vangeli ci parla dell'oggi.