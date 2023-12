Carovigno, tutto pronto per vivere il weekend di Natale: gli appuntamenti

CAROVIGNO - Tutto pronto per vivere il weekend di Natale a Carovigno, un lungo weekend che partirà domani 23 dicembre 2023, con tante iniziative attese da cittadini e turisti che affolleranno le vie del borgo della Città della ‘Nzegna.

Il 23 dicembre alle 17.30 piazza 'Nzegna ospiterà lo spettacolo sulla pista di Pattinaggio degli Skate Showbiz Production, direttamente dallo Zoo di Fasano e a seguire le note della banda dei "Babbi Natale" che inonderanno le vie del Paese con armonie e canti natalizi.

A seguire si apriranno le porte del "Presepe di Nonna Mina", inaugurazione e avvio alle visite per ammirare le ultime fatiche della prodigiosa Nonna che ormai da 40 anni apre le porte di casa sua e accoglie i visitatori tra pupi e personaggi di carta pesta magistralmente realizzati. Sempre nella data del 23, protagonisti della serata, ancora i bambini della Scuola di Teatro Astrea che a partire dalle ore 19.30 si esibiranno nello spettacolo teatrale Scrooge.

La mattinata del 24 dicembre, da Via Vittorio Emanuele, proseguendo per via Cattedrale e l'atrio del Castello, vedrà per la prima volta il mercatino Vintage dell'Associazione Antigua: oggettistica, hobbistica, idee per regali preziosi ed originali, diverrà per la nostra città un atteso appuntamento.

Torna a Carovigno "Il presepe vivente". Il 26 dicembre alle ore 18 nel Castello di Carovigno, allestito presso la sede dell'Ente culturale Puglia in collaborazione con la" Stabilimenti Odv. Una rivisitazione che prende spunto dal corto di Mina Lanzilotti sugli usi e costumi della nostra tradizione rurale.

“Siamo molto soddisfatti come amministrazione – affermano l’assessore Sabrina Franco e la consigliera Antonella Lacamera – ci rendiamo conto dalla risposta dei nostri concittadini e dal turismo che arriva dai paesi limitrofi. Le luminarie che hanno restituito un paese dagli scorci incantevoli – concludono - e una programmazione varia e ricca di spunti e novità ci ripagano di tanto impegno e passione”.

Tra le attività, l’apertura straordinaria del Castello Dentice di Frasso. Il maniero, di fondazione normanna, per le giornate del 25, 26 dicembre e 1 e 6 gennaio sarà visitabile dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30. Sarà possibile visitare la Mostra “Cattedrali” di Gino De Rinaldis, ordinata dal prof. Massimo Guastella dell’Università del Salento.