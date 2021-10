Pranzo della domenica condiviso, torna la "Sagra ti li Stacchioddi"

Prezzo non disponibile

LATIANO - L’associazione Pro Loco Latiano, con il patrocinio dell’Unpli Puglia e della Città di Latiano, organizza domenica 3 ottobre 2021 la 43esima edizione della "Sagra ti li Stacchioddi", istituita nel 1978, celebra ogni anno l’autenticità del gusto, rinnovando la tradizione del tipico pranzo domenicale: un piatto di orecchiette al sugo accompagnate dall’involtino di carne, la brasciola.

Da sempre la Pro Loco percorre la via della tutela del territorio, soffermandosi sulla memoria e sui sapori di un tempo. La gastronomia locale non è sinonimo solo di cibo, ma è condivisa nella più ampia percezione di sviluppo sostenibile. L’evento, infatti, da qualche anno è diventato plastic free, sostenendo la raccolta differenziata e favorendo l'utilizzo di materiali completamente riciclabili.

La manifestazione, in programma ogni anno la prima domenica di ottobre, coinvolge latianesi ed ospiti provenienti da tutta la Puglia. Si passa così da un’antica tradizione locale ad un nuovo modo di interpretare il pranzo della domenica, condiviso dall’intera comunità riunita in piazza Umberto I dalle ore 12 alle 15:30. Un momento atteso da tutti sinonimo di indiscussa partecipazione e condivisione.

Per maggiori info e ticket prenotati i volontari Pro Loco vi aspettano tutti i giorni presso la Torre del Solise in via Santa Margherita 48 dalle ore 8:30 alle 12.30 e dalle 16:30 alle 19:30. Chi desidera partecipare alla manifestazione dovrà essere munito di certificazione verde Covid-19 (green pass). Info: 0831727871.