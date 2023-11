Pro Loco Brindisi presenta: “La Corte dei Sapori – Edizione San Martino”

BRINDISI - Nella suggestiva cornice della ), l’associazione Pro Loco Brindisi Aps organizza per San Martino, uno splendido weekend, oggi sabato 11 novembre e domani, ispirato ai prodotti tipici della nostra terra.

La Corte dei Sapori sarà un complesso di stand enogastronomici che regalerà al pubblico un’esperienza culinaria finalizzata alla promozione turistica della città; un percorso che darà la possibilità di conoscere i prodotti migliori della nostra gastronomia assieme ai vini delle nostre cantine accompagnati da un gradevole sottofondo musicale.

L’accesso sarà libero, mentre per partecipare al circuito di degustazione sarà necessario l’acquisto di un coupon che darà la possibilità di gustare 3 tipologie di vino e 2 di cibo a scelta. Il sottofondo musicale sarà curato da Raffaele Passiante in versione djset per la serata di sabato e da Like a Nova e Diego Fischetto per la serata di domenica.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Giuseppe Marchionna e l’Assessore alle Attività Produttive, Luciano Loiacono, per la disponibilità nel concedere lo spostamento dell’evento che avrebbe dovuto svolgersi nei giorni 21 e 22 ottobre 2023 in concomitanza con la rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia e poi rimandato causa maltempo".