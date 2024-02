Vinifare Wine Awards: un'intera giornata dedicata al vino, tra masterclass ed eventi

TORRE SANTA SUSANNA - Un'intera giornata dedicata al mondo del vino che ha il principale obiettivo di promuovere il settore vitivinicolo e valorizzare le aziende pugliesi che in tale campo operano con impegno ed entusiasmo: è "Vinifare Wine Awards", organizzato dal team di enologi pugliesi della "Vinifare Group" srl, previsto per domenica 25 febbraio 2024 presso il Teatro Comunale di Torre Santa Susanna. L'evento è rivolto sia a professionisti del mondo del vino che vogliano approfondire la propria conoscenza attraverso il confronto con gli enologi del team, sia ad eno-appassionati e semplici curiosi che cercano i primi approcci con il meraviglioso viaggio alla scoperta di bottiglie e calici.

Nella mattinata di domenica 25 sono previste, nel foyer del teatro, delle masterclass di degustazione di vino su prenotazione; in particolare il team di enologi della Vinifare Group composto da Teodosio D'Apolito, Ivan Loparco, Francesco Gorgoglione e Andrea Scarafile, guidera? i partecipanti alla scoperta di una selezione di vini di diversi produttori pugliesi per capirne le peculiarita? e valutarne le differenze che derivano dai diversi territori di produzione.

Ognuna delle tre master class in programma prevede l'abbinamento cibo-vino. Di seguito gli orari: dalle 10 alle 11, masterclass bianchi - quattro bianchi con abbinamento cibo vino; dalle 11:15 alle 12:15, masterclass rosati - quattro rosati con abbinamento cibo vino; dalle 12:30 alle 13:30 masterclass rossi - quattro rossi con abbinamento cibo vino.

Chi non potrà prendere parte alle masterclass, avrà comunque l'opportunità di degustare le varie prestigiose etichette selezionate dal team, attraverso un "Desk Wine Bar" presidiato da validissimi sommeliers dell'Associazione Italiana Sommelier, aperto senza necessità di prenotazione dalle 9 alle 22 nel foyer del teatro e accessibile previo acquisto di calice + sacca all'ingresso. Chi parteciperà all'evento potrà ammirare le delicate "Opere al Vino" dell'artista lettone Annika Dzerve, da tempo impegnata con successo nella sperimentazione di acquerelli a base di nettare degli dei.

Dulcis in fundo, dalle 18 alle 20 ci sarà il momento clou della giornata, uno spettacolo a ingresso gratuito in cui si avvicenderanno momenti di teatro curati dalla compagnia torrese "Teatro Giovani", performance musicali dal vivo a cura dell'Orchestra Mancina e accompagnati da coreografie preparate per l'occasione dalla scuola di danza oritana "Arte in movimento".

Tra una performance e l'altra, gli enologi della Vinifare inviteranno sul palco i rappresentanti di alcuni produttori di vino pugliese per offrire loro un riconoscimento speciale. Fil rouge del momento teatrale sarà il Mediterraneo con i suoi caratteri forti e romantici, i suoi paesaggi aridi e assolati e il vino potente che sa regalare.

Per info e prenotazioni contattare il numero 344 1937783.