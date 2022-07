“Secondo Pinocchio” a Santa Maria D’Agnano: spettacolo per bambini

OSTUNI - Il Teatro è fatto di cose fragili e proprio questa è la sua forza. A causa di un infortunio al piede dell’attrice Annabella Tedone della compagnia Kuziba Teatro, lo spettacolo tout public “Vassilissa e la Babaracca” in programma sabato 23 luglio, non potrà andare in scena. Ma Teatro Madre non si ferma e in sua sostituzione ci sarà un’altra fiaba, tra le più conosciute al mondo: Pinocchio.

Così ad accogliere gli spettatori più piccoli del Parco Archeologico di Santa Maria D’Agnano di Ostuni, ci saranno Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli della Compagnia Burambò, con il loro spettacolo di figura (dai 3 anni) “Secondo Pinocchio”.

“Questa non è una delle tante versioni della storia di Collodi – dichiara in una nota Daria Paoletta, autrice del testo ed interprete insieme a Raffaele Scarimboli – “Secondo Pinocchio” è l’occasione di un incontro faccia a faccia con il burattino che racconta se stesso. Da una parte un Pinocchio nudo, quasi primordiale, che affronta in modo inconsapevole eventi decisi e scritti da altri. Dall’altra un Pinocchio che vive un tempo altro, un tempo che precede e supera quello dello spettacolo stesso. In tal modo si è scelto di raccontare le vicende più salienti, tra le innumerevoli del romanzo originale di Collodi, per dare maggiore risalto alle emozioni e ai sentimenti che alimentano questa bella storia che risultano realistici e capaci di commuovere oltre il paradosso e la conseguente ilarità”

Le principali tematiche che la storia di Pinocchio offre come argomento di riflessione sono certamente la nascita e la crescita dell’individuo. Pinocchio è sempre l’uno e il suo contrario, così come ognuno di noi è animato da più parti in conflitto tra loro. Il bambino spettatore è dalla parte di Pinocchio quando egli compie le sue malefatte e, al tempo stesso, attende il momento in cui si redime, sperimentando, sulla pelle dell’altro, l’esperienza nella sua interezza.

Uno spettacolo imperdibile, Vincitore dell’Eolo Awards 2012 come migliore spettacolo di teatro di figura e Vincitore Festebà 2012.

Biglietto unico euro 6. Per info e prenotazioni: +39 389 265 6069.

Nel pomeriggio Teatro Madre accoglierà i più piccoli, sin dalle 18, con i Giochi Tradizionali a cura del Festival dei Giochi di Casarmonica; a seguire alle 19.30 bambini e adulti potranno come sempre usufruire delle visite guidate gratuite curate da Pamela Viaggi alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche. Dj Set a cura di Giovanni Calella a partire dalle ore 20.

Gli appuntamenti della prossima settimana di Teatro Madre Festival. Mercoledì 27 luglio doppio appuntamento al Parco di Santa Maria d’Agnano: alle ore 21, per il pubblico adulto e tout public, il Trio Trioche, tre comici, tragici e sgraziati musicisti e clown giocheranno con la lirica e l’arte comica sulla celebre aria di Mozart in “Papagheno Paghena” con la regia di Rita Pelusio. Alle ore 23.55, nel piccolo anfiteatro di paglia, primo appuntamento di Mezzanotte al Parco con Marco Grossi che con la sua ‘maschera superumana’, muovendosi dalla commedia dell’arte, indosserà le vesti di “EdipoStanco” per narrare le tragiche vicende della reggia di Tebe.

Venerdì 29 luglio, la programmazione di teatro adulti prosegue ospitando “Napucalisse” di Mimmo Borrelli, tra i più straordinari drammaturghi e poeti del teatro italiano e napoletano contemporaneo, vincitore di due Premi Ubu e, nell’ultima stagione, tra i protagonisti di Gomorra. Alle ore 23.55 secondo appuntamento di Mezzanotte al Parco con il concerto “Il Canto Nudo” di Nicola Lotto, eclettico cantautore padovano le cui radici affondano nella musica folk e nel cantautorato italiano.

Sabato 30 luglio ritorna il teatro per le famiglie con “Papero Alfredo”, un esilarante spettacolo di burattini con Simone Guerro, guidato alla regia da Daria Paoletta, nelle vesti del burattinaio Bruce alle prese con il suo nuovo burattino Alfredo, un papero Youtuber!

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Biglietto unico non numerato: euro 6.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it.