Concato incanta con le sue intramontabili poesie. Sold out al Teatro Verdi

Un “Musico ambulante” al Verdi di Brindisi. Ieri sera Fabio Concato ha guidato il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, ripercorrendo idealmente con le canzoni oltre quarant’anni di carriera. Scansione poetica di un repertorio che conta 23 album pubblicati per 160 canzoni, una retrospettiva in musica e parole costruita con quattro amici musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tommasini (chitarre).

Quaranta anni come quelli di “Fiore di maggio”, forse il pezzo più popolare del cantautore contenuto nel doppio disco di platino “Fabio Concato”. Il concerto ha ricomposto in due ore una vita artistica piena e intensa, che Concato ha cantato e raccontato a stretto contatto con il pubblico in modo che fosse diretta l’eco della sua poesia. “Domenica bestiale” è stato uno dei primi brani in scaletta e Concato ha scelto di cantarlo con il pubblico e tra il pubblico, scendendo di fatto in platea: il modo migliore per cambiare prospettiva a una canzone che dal 1982 conserva intatta la sua bellezza leggera.

“Mi innamoro davvero”, “Guido piano”, “Ritornando a casa” hanno raccontato altri passi del cammino di uno dei più raffinati protagonisti della nostra musica d’autore. E poi “Gigi”, fotografia di un rapporto padre-figlio segnato dalla passione per la musica, e più in là “Fiore di maggio”, “Sexy tango”, fino ad arrivare a “Rosalina”, la bossa nova scelta per concludere un “altro giro da ambulante”. Un concerto volato via in fretta che ha ritrovato sul palcoscenico il “signore gentile della musica italiana”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui