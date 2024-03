“Fantasmi illuminati”: si conclude il laboratorio di teatro sociale

Giovedì 11 aprile 2024, alle ore 10.30, nel teatro Olmi di Latiano si concluderà il primo laboratorio sperimentale di teatro sociale con gli ospiti della “Casa per la Vita - Giovanni Paolo II” - attori protagonisti - nello spettacolo “Fantasmi Illuminati” di Antonio Cortese.

Dal personaggio alla persona, in un viaggio al contrario; in un onirico paradosso temporale alla ricerca di una dimensione che affermi un’esistenza attraverso il disvelamento della maschera. Un gioco di specchi tra sogno e realtà, tra immagini e suoni per porre al centro della scena “l’Uomo” e renderlo visibile attraverso la lente delle suggestioni.

È il teatro che si rovescia, che capovolge l’immagine e fonde le emozioni in un chiaroscuro di contorni che vorrebbero affermare l’esistenza di chi vive e basta ogni istante senza nome, come fantasmi che si abbeverano nell’acqua del Lete dimentichi di ogni cosa compresi se stessi.

Il Laboratorio Teatrale è stato avviato nel marzo 2023 grazie alla visione di Gaetano Spinelli che ha suggerito la possibilità di un esperimento di teatro sociale capace di coinvolgere attivamente gli Ospiti della “Casa per la Vita - Giovanni Paolo II” di Latiano attraverso l’opera de “Li Satiri - aps”, - associazione Culturale e Teatrale che da vent’anni è impegnata nel Sociale con azioni di volontariato e volge le sue attenzioni particolarmente alle nuove generazioni e alle tematiche sociali.

“Fantasmi Illuminati” è una pièce teatrale ideata e diretta da Antonio Cortese interpretata dagli attori ospiti della “Casa per la vita - Giovanni Paolo II” con l’appassionata collaborazione di Anna Aresta; la partecipazione di Sandra Corrado, Luciana Andriulo e Alessandro Distante; con la presenza straordinaria di Gaetano Spinelli, Giorgia Marinò, Annalisa Di Presa e Luana Bianco ed è stata realizzata in forma gratuita, secondo il paradigma del dono, in accordo con l’intera compagnia “Li Satiri - aps”.

