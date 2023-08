"Mago per svago": a Teatro Madre uno spettacolo muto di circo e magia

OSTUNI - Uno spettacolo di circo e magia per tutta la famiglia, per passare una serata in uno dei luoghi più affascinanti della Puglia: il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni, mercoledì 16 agosto (alle 21) sarà pronto ad accogliere il pubblico di Teatro Madre che potrà assistere a “Mago per Svago” de L’Abile Teatro di Jesi.

Cosa accade ad un grande mago quando va in scena con un assistente che ha grandi sogni? Concepito come uno spettacolo muto, Mago per Svago è uno spettacolo di magia e circo tutt’altro che silenzioso e si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora e ad un ritmo trascinante. È la storia di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, la storia di un assistente e del suo desiderio smisurato di conquistare la scena. Un assistente che però ha un bicchiere di talento in un mare di ambizione e che, pur di rubare la scena al grande mago, è disposto a rischiare il tutto per tutto e persino di perdere il ‘posto’. Tra incredibili esercizi di magia classica e una sorprendente tecnica circense e lo spettacolo avanza con l’umorismo raffinato del clown bianco e dell’Augusto, quello ’stato di grazia’ che rimette in equilibrio le cose, accorcia le distanze tra le persone e, forse, allevia anche le ingiustizie.

Il programma di Teatro Madre Festival continua con gli ultimi due appuntamenti di questa edizione 2023, che sta raccogliendo un’eccezionale accoglienza da parte del pubblico, registrando continui sold out: venerdì 18 agosto, sarà ospite di Teatro Madre Valerio Aprea, un attore davvero eccezionale, protagonista di numerosi film e serie di grande successo (tra tutti da ricordare Boris) che interpreterà “Gola e altri pezzi brevi” tra i più originali testi di Mattia Torre.

A chiudere questa VI edizione di Teatro Madre, domenica 20 Agosto, lo spettacolo tout public di teatro d’attore di Ippolito Chiarello “Un cuore a pedali” (in sostituzione dello spettacolo “Giovannin senza parole” di Teatro Crest): sarà Jack Nason Grosson Ferron, esploratore di professione, mangiatore di parole, scrutatore di strade e agitatore di gente felice, viaggiatore sempre in cammino anzi, a pedali a raccontare le sue avventure appuntate sul diario, per non dimenticarle.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni. Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it. Botteghino e info utili: gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Il concerto all’alba avrà inizio alle ore 4.30. Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano di Ostuni. La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su www.vivaticket.it.