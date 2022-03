Mary Poppins e Il Risveglio al teatro Kopò

BRINDISI - Il 12 e 13 marzo, nel teatro Kopo' di Brindisi, si aprono le porte della sala Magnani ad adulti e piccini con due produzioni targate Kopo'. Per i più piccoli, “Supercalifragilistichespiralidoso”, la storia della bambinaia più famosa del mondo, Mary Poppins, personaggio pieno di fascino che, assieme al suo Bert, riuscirà a coinvolgere i piccoli spettatori con tanta allegria e...magia. A stimolare la fantasia dei piccini saranno Simona Epifani e Valerio De Angelis, Sabato alle ore 17 e domenica alle ore 11.

Il Risveglio è il nostro appuntamento del serale e farà il suo debutto proprio a Brindisi, con due anni di ritardo. Infatti, la data prevista era quella dell'8 marzo del 2020, ma il lockdown annientò ogni attività e tutta la preparazione, assieme all'intera scenografia, realizzata ad hoc, che è rimasta in attesa di “tempi migliori”. Lo spettacolo è interpretato da Francesca Epifani e diretto da sua sorella Simona con la quale, oramai, fa coppia artistica fissa. La storia è quella di una donna comune alle prese con una routine simile a quella di tante altre madri e mogli. Sempre uguale, sempre la stessa, tutti i santi giorni. Situazioni comuni solo apparentemente banali seguite da un ritmo incalzante, come a volte solo la vita quotidiana sa essere che, nella sua ripetitività sembra quasi di portare alla pazzia. Si celebra, così, con qualche giorno di ritardo, la giornata dedicata a tutte quelle donne che hanno conquistato un loro spazio nel mondo del lavoro che le costringe a faticare il triplo per avere quei riconoscimenti che sono esclusivi del mondo maschile e che, nell'arco delle 24 ore, devono anche sobbarcarsi la gestione di una intera famiglia. Un ruolo fatto di stress, rassegnazione e, ahime...tanta routine. In scena il 12 marzo alle 21 e il 13 alle 17. Prenotazioni allo 0831/260169 oppure 375/5311802 Chi volesse acquistare on line, può visitare il sito www.brindisiteatrokopo.it