In scena “Due in una per tutte”: spettacolo di teatro e danza

Non c’è due senza tre. Dopo le prime due serate di venerdì 12 e domenica 14 gennaio andate sold out la scorsa settimana, stasera alle ore 20 si riaprirà il sipario del Teatro Comunale di San Donaci in piazza Salvo D’acquisto che vede sul palco, a grande richiesta la terza replica dello spettacolo di teatro e danza “Due in una per tutte” presentato dall’Odv “Raffaella c’è”. L’associazione di volontariato costituita da un mese a questa parte, commemora Raffaella Presta, una donna sandonacese vittima di femminicidio il 25 novembre del 2015 nella sua abitazione a Perugia.

Lo spettacolo nasce da un’esigenza profonda di propagare un messaggio sociale e culturale chiaro e inconfondibile per dire No alla violenza in tutte le sue forme. Sono sei i quadri che sviscerano diverse tematiche tra cui: la violenza di genere, la violenza domestica, l’abuso sessuale, il femminicidio, il patriarcato, la dittaura fino ad arrivare ad un vero e proprio manifesto femminista che urla la libertà, il rispetto e l’amore universale senza distinzioni e pregiudizi.

Ventuno risorse umane, tra bambini, ragazze e donne che si sono uniti sotto la direzione artistica di Antonio Pompameo, i testi di Cristina Pedali e le coreografie di Lucia Marullo e Antonio Pompameo. Tra le diverse donne, emerge la figura di Doriana Presta, sorella gemella di Raffaella e attuale presidente dell’associazione che a distanza di otto anni dalla tragedia, è riuscita ad emergere esprimendo tutta la sua volontà a volersi raccontare ed essere parte attiva con impegno e dedizione, soprattutto ha dato una forma diversa al suo dramma interiore sfociando in un simbolo di forza per tutte.

Cast artistico: Carola Sturdà, Valerio Preste, Sonia Capodieci, Antonio Pompameo, Maria Rita Marasco, Doriana Presta, Katia Pedali, Chiara Pedali, Elena Gioffreda, Donatella Vetrano, Francesca Capodieci, Cristina Pedali, Maria Grazia Panna, Maria Grazia Pezzuto, Imma Pompameo, Maria Elena Rizzo, Lucia Marullo, Valentina Rigante, Eleanna Rizzo, Gaia Licchelli, Emma Guerrieri.

Si ringraziano i tecnici: Luigi Calcagnile (luci di scena), Andrea Prete (assistente alla regia) Vincenzo Presta (consulenza musicale)