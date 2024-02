Al teatro comunale di Torre Santa Susanna uno dei capolavori di Eduardo De FIlippo

Filumena Marturano è una commedia teatrale in tre atti scritta nel 1946 da Eduardo De Filippo e inserita dall'autore nella raccolta Cantata dei giorni dispari. Scritta nell’immediato dopoguerra ed è la prima opera di Eduardo che ha per protagonista assoluta una donna e fu scritta per sua sorella Titina De Filippo. Ebbe un grande consenso al Teatro Eliseo di Roma nel 1947. Ed è uno dei lavori di Eduardo più conosciuti e apprezzati dal pubblico.

E per questo, in occasione dei 41 anni della fondazione della Compagnia Mino Di Maggio, con la regia di Mimino Cervellera, torna in scena nel Teatro Comunale di Torre Santa Susanna, il 17 ed il 18 febbraio, alle ore 19.30. Come diceva il grande Eduardo : "Del teatro non ci si deve servire, ma bisogna servirlo".

