"Teatro Madre": cala il sipario, ultimo appuntamento con "Un cuore a pedali"

OSTUNI - Volge al termine la sesta edizione di Teatro Madre Festival, un’edizione che ha raccolto un notevole entusiasmo di pubblico e collezionato sold out, uno dopo l’altro. Il festival si conclude, domenica 20 agosto (alle 21), al Parco di Santa Maria di Agnano di Ostuni con una vera e propria apparizione magica che mette in moto l'immaginario dei bambini: “Un cuore a pedali”, liberamente ispirato al libro Appunti di Geofantastica di Gianluca Caporaso e Sergio Olivotti. Lo spettacolo di e con Ippolito Chiarello, per la regia di Michelangelo Campanale, porta sulla scena un eccentrico esploratore, un viaggiatore straordinario, sempre in cammino, in bicicletta e con tutti i suoi bagagli/casa addosso.

Arriva in bici e allestisce il suo spazio (autoportante), per raccontare i suoi viaggi, e raccogliere informazioni su quella città, o luogo della terra. Un vero e proprio allenamento, anche fisico, al viaggio, alla fantasia, allo sguardo, all'invenzione, alla meraviglia, guidati da Mister Nasca, nobile di nascita ed esploratore di professione, mangiatore di parole, scrutatore di strade, agitatore di gente felice. Mister Nasca, in ogni sua tappa, con valutazioni "fantastiche" e misurazioni strampalate e guardando negli occhi il pubblico che incontra, afferma di scegliere, ogni volta, la città più adatta da raccontare, per ottenere il massimo del risultato. Ma in verità racconta sempre la stessa, la sua preferita: la città dei sogni, perché è la storia di un gruppo di bambini, esploratori come lui, che viaggiano perché una città vorrebbero fondarla.

Un’occasione imperdibile per salutare questa ultima, speciale edizione di Teatro Madre Festival. Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni. Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it. Posto unico non numerato. Biglietto unico: 7 euro. La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it.